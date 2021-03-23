В Башкортостане возможен подъем заболеваемости Covid-19

Об этом в интервью сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«У нас идет пока устойчивое снижение заболевания, но мы здраво оцениваем ситуацию марта-апреля. Может быть небольшой подъем. Сейчас мы не видим оснований для закрытия – мы находимся в периоде стабилизации и снижения заболеваемости», – цитирует Голикову издание «Интерфакс».

22 марта на совещании в правительстве Радий Хабиров призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер во всех сферах. По его словам, это поможет избежать значительного роста заболеваемости в весенний период.