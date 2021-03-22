В Уфе привиться от коронавируса можно будет в торговых центрах

В Уфе такие пункты открываются в торговых центрах «Мега» и «Планета», а также в лайфстайл-центре «Башкирия», в Стерлитамаке – в ТРЦ «СитиМолл».

Об этом 22 марта на совещании заявил глава Минздрава Максим Забелин. Пункты вакцинации развернут до конца текущей недели.

Кроме того, уже несколько дней в Уфе можно привиться без предварительной записи в Башкирском государственном театре оперы и балета (​Ленина, 5/1) – там за это время вакцину получили 567 человек.