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В Уфе привиться от коронавируса можно будет в торговых центрах

Мобильные пункты вакцинации в республике откроются на базе торговых центров. Это удобно, если рабочий график не позволяет привиться в своей поликлинике.

В Уфе такие пункты открываются в торговых центрах «Мега» и «Планета», а также в лайфстайл-центре «Башкирия», в Стерлитамаке – в ТРЦ «СитиМолл».

Об этом 22 марта на совещании заявил глава Минздрава Максим Забелин. Пункты вакцинации развернут до конца текущей недели.

Кроме того, уже несколько дней в Уфе можно привиться без предварительной записи в Башкирском государственном театре оперы и балета (​Ленина, 5/1) – там за это время вакцину получили 567 человек.

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