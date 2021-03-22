В Уфе привиться от коронавируса можно будет в торговых центрах

Мобильные пункты вакцинации в республике откроются на базе торговых центров. Это удобно, если рабочий график не позволяет привиться в своей поликлинике.
В Уфе такие пункты открываются в торговых центрах «Мега» и «Планета», а также в лайфстайл-центре «Башкирия», в Стерлитамаке – в ТРЦ «СитиМолл».
Об этом 22 марта на совещании заявил глава Минздрава Максим Забелин. Пункты вакцинации развернут до конца текущей недели.
Кроме того, уже несколько дней в Уфе можно привиться без предварительной записи в Башкирском государственном театре оперы и балета (Ленина, 5/1) – там за это время вакцину получили 567 человек.
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