В Башкортостане примут закон о платных дорогах

Как ожидается, соответствующий закон депутаты Госсобрания примут в окончательном чтении 25 марта на пленарном заседании.

Таким образом будет подведена нормативно-правовая основа под «Восточный выезд» в Уфе строительство которого завершится к 2023 году.

Также закон даст начало развитию в республике системы платных дорог, которая хорошо зарекомендовала себя в других регионах, в будущем такие трассы станут важной частью дорожной инфраструктуры.

Считается, что эта система удобна для автомобилистов: заплатив небольшую сумму, можно быстрее добраться до нужной точки.