В Уфе полностью отремонтируют бульвар Хадии Давлетшиной

Работы на улице начнутся «в ближайшие дни», на первом этапе спилят деревья, находящиеся в «аварийном» состоянии.

На бульваре Хадии Давлетшиной планируют расширить проезжую часть и обустроить дополнительные парковочные места и тротуары. После завершения капремонта взамен старых деревьев вдоль бульвара высадят новые.

Кроме того, заменят линии электропередач и освещение, установят новые дорожные знаки и светофоры, обновят разметку. На время некоторых работ будут частично ограничивать движение транспорта. Ремонт завершится к 29 октября 2021 года.