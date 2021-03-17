В Башкортостане меняется единый номер для записи к врачу

Минздрав республики сообщает о смене номера контакт-центра для удобства жителей.
С апреля 2021 года контакт-центр Минздрава республики меняет номер 1301 на единый бесплатный номер 122.
По этому номеру вы сможете записаться на прием к врачу или на вакцинацию, вызвать специалиста на дом.
На сегодняшний день записаться к врачу можно также:
– в регистратуре;
– на Едином медицинском портале Башкортостана;
– на портале госуслуг;
– через информационные киоски самозаписи пациентов, расположенные в холлах медицинских организаций;
– через мобильное приложение «Запись к врачу».
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