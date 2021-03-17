В Башкортостане меняется единый номер для записи к врачу

С апреля 2021 года контакт-центр Минздрава республики меняет номер 1301 на единый бесплатный номер 122.

По этому номеру вы сможете записаться на прием к врачу или на вакцинацию, вызвать специалиста на дом.

На сегодняшний день записаться к врачу можно также:

– в регистратуре;

– на Едином медицинском портале Башкортостана;

– на портале госуслуг;

– через информационные киоски самозаписи пациентов, расположенные в холлах медицинских организаций;

– через мобильное приложение «Запись к врачу».