Долг общественного центра «Улей» за отопление превысил 600 тыс. рублей

«На данный момент долг за отопление в центре "Улей" перевалил за 620 тысяч рублей. Полагаем, что по окончанию отопительного сезона он достигнет отметки в 1 000 000. И да, нам тяжело. В связи с пандемией мы просим помощи у государства. Но при этом не будем сидеть сложа руки, как в сказке», – говорится в обращении Центра.

Сейчас фонд «Твердая почва» готовит благотворительную акцию «Безумные гонки» в Уфе. Это экстремальный забег с препятствиями по грязи и воде и выполнением спортивных заданий, а также состязания в тушении пожаров.

Акцию проведут совместно с МЧС России ближе к девятому мая, а все вырученные деньги пойдут на погашение долга «Улея» за отопление.

Благотворительный фонд «Твердая почва» работает три года, за это время его силами построено восемь ремесленных мастерских, шесть творческих студий, обучаются ремеслу и работают более 30 людей с РАС, более 40 бабушек занимаются декоративно-прикладным творчеством.

Также было снято 20 социальных роликов, сделано 700 публикаций, 8200 школьников и студентов приняли участие в программе «Эко Просвет», шесть тонн одежды было собрано и передано безвозмездно нуждающимся.