Как будет выглядеть межвузовский студенческий кампус в Уфе?

Межвузовский кампус планируют создать в рамках формирования Евразийского научно-образовательного центра, в котором будут развивать четыре направления: «Цифровая и зеленая химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Передовые производственные технологии и инжиниринг», «Новая среда жизни».

Кампус на пять тысяч человек расположится в Демском районе, он будет включать в себя общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых, исследовательский корпус с лабораториями, опытный полигон с технопарком, спортивный и медицинский комплексы.

Выше представлены очень сырые концепции, к финальному варианту многое может измениться. По сути, это будет больше, чем просто студенческий городок – ближе к наукоградам наподобие казанского Иннополиса.