Как будет выглядеть межвузовский студенческий кампус в Уфе?

12 марта на совещании в Доме республики обсудили концепции межвузовского студенческого кампуса, который планируют построить в Уфе.
Межвузовский кампус планируют создать в рамках формирования Евразийского научно-образовательного центра, в котором будут развивать четыре направления: «Цифровая и зеленая химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Передовые производственные технологии и инжиниринг», «Новая среда жизни».
Кампус на пять тысяч человек расположится в Демском районе, он будет включать в себя общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых, исследовательский корпус с лабораториями, опытный полигон с технопарком, спортивный и медицинский комплексы.
Выше представлены очень сырые концепции, к финальному варианту многое может измениться. По сути, это будет больше, чем просто студенческий городок – ближе к наукоградам наподобие казанского Иннополиса.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.