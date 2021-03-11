В Башкортостане снова подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 за месяц поднялась с 43,11 до 43,40 (0,7%) рубля за литр. Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 43,76 до 44,21 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 46,14 до 46,41 рубля (0,6%), однако это все равно ниже средней стоимости по России, которая тоже поднялась (47,83).

АИ-98, как обычно, подорожал сильнее всего: с 52,33 до 52,79 рубля за литр, или 0,9% (средняя цена по России – 54,36).

Подорожало и дизельное топливо, но незначительно: в Башкортостане – с 47,91 до 48,01 (0,2%), по стране в среднем – с 48,84 до 49,08.