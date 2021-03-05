«БашРТС»: в феврале за отопление начислят меньше, чем в январе

«Несмотря на значительное похолодание до -14,2 градусов и отклонение среднемесячной температуры от нормативных значений, ресурсоснабжающей организации удалось избежать роста начислений.

Это связано, в первую очередь, с проведением работ по энергосбережению и внутренней регулировке систем теплоснабжения в жилых домах», – говорится в заявлении компании.

Также в компании отметили, что в квитанциях за февраль 2021 года почти 17 тысяч абонентов увидят заявленный перерасчет платы за отопление за декабрь 2020 года. Всего было получено около 40 тысяч заявлений на перерасчет. Из них более шести тысяч не были приняты к рассмотрению из-за наличия задолженности, еще четыре тысячи – в связи с тем, что рост начислений относительно ноября оказался ниже 42%.