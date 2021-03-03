Председатель Горсовета назвал предприятия УЖХ Уфы банкротами

Слова Валерия Трофимова приводит издание «РБК». Он заявил, что власти уже пытались реформировать систему ЖКХ Уфы.

«Сегодня финансовое положение УЖХ районов не просто тревожное. Вы все здесь руководители, все прекрасно понимаете: при обороте в один миллиард рублей в год иметь 850 миллионов рублей кредиторской задолженности — это фактически банкротство. Мы каждый год заостряли необходимость действий по реформированию ЖКХ города, предлагали пути финансового оздоровления. Нас не слышали», – сказал спикер.

Плохая работа управляющих компаний в 2020 году стала одной из причин огромных начислений платы за отопление. После этого Радий Хабиров пригрозил министру ЖКХ увольнением.