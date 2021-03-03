В Уфе ожидаются большие пробки из-за снегопада

Пробки связаны со значительным снегопадом и ухудшением видимости.

По прогнозу Gismeteo, в среду, третьего марта снова пойдет снег ближе к вечеру, продолжится в четверг, и в пятницу на город обрушится самый сильный снегопад за последнее время.

Температура при этом останется довольно высокой – до -1 градуса в дневное время.

МЧС предупреждает о возможных метелях в некоторых районах Башкортостана с сильными порывами ветра, а также снежными заносами на дорогах и гололедицей.