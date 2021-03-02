В Башкортостане весной и летом будут ограничивать движение транспорта

В весенний период ограничения будут вводить с первого по 30 апреля при переувлажнении дорог.

Летом ограничивать движение будут с первого июня по 31 августа при температуре воздуха свыше 32 градусов днем из-за перегрева асфальта. Фуры смогут проезжать по городу только в период с 22.00 до 10.00.

Ограничения не коснутся пассажирских автобусов, сельскохозяйственной техники, мусоровозов и другого необходимого для нормального функционирования города транспорта.