«БашРТС» напоминает, что жители могут перейти на прямые договоры с поставщиками тепла

Плохая работа управляющих компаний стала одной из причин огромных начислений платы за отопление и массового недовольства жителей республики.
Компания сообщает о том, что в феврале 2021 года на собраниях собственников квартир пяти МКД в Стерлитамаке принято решение о переходе на прямые договоры с теплоснабжающей организацией.
Если вас не устраивает работа управляющей компании, вы можете провести собрание жителей своего дома и перейти на прямой договор, оформив соответствующие протоколы общего собрания.
Также законодателем предусмотрено право поставщика тепла на расторжение договора с управляющей компанией в одностороннем порядке, если есть большая задолженность.
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