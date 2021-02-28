«БашРТС» напоминает, что жители могут перейти на прямые договоры с поставщиками тепла

Компания сообщает о том, что в феврале 2021 года на собраниях собственников квартир пяти МКД в Стерлитамаке принято решение о переходе на прямые договоры с теплоснабжающей организацией.

Если вас не устраивает работа управляющей компании, вы можете провести собрание жителей своего дома и перейти на прямой договор, оформив соответствующие протоколы общего собрания.

Также законодателем предусмотрено право поставщика тепла на расторжение договора с управляющей компанией в одностороннем порядке, если есть большая задолженность.