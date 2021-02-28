Потепление и снегопад: погода в Уфе 1-5 марта

Судя по текущим прогнозам, погоду в Башкортостане в первые дни весны благоприятной для автомобилистов не назовешь.
Как сообщает Gismeteo, в Уфе всю неделю будет идти снег, причем во вторник ожидается серьезный снегопад, а в пятницу занесет вообще весь город.
В понедельник и вторник воздух днем будет прогреваться до -10 и -8 градусов соответственно, далее потеплеет до -1 градуса.
По республике в среднем, по данным Башгидромета, первого и второго марта погода будет такая же: в основном пасмурно и снег, ветер умеренный, температура до -8 градусов днем.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.