Потепление и снегопад: погода в Уфе 1-5 марта

Как сообщает Gismeteo, в Уфе всю неделю будет идти снег, причем во вторник ожидается серьезный снегопад, а в пятницу занесет вообще весь город.

В понедельник и вторник воздух днем будет прогреваться до -10 и -8 градусов соответственно, далее потеплеет до -1 градуса.

По республике в среднем, по данным Башгидромета, первого и второго марта погода будет такая же: в основном пасмурно и снег, ветер умеренный, температура до -8 градусов днем.