Уфа попала в топ-5 городов с самыми дорогими квартирами в новостройках

Дороже всего обойдется жилье в новостройках Казани: 103,1 тысяч рублей за квадратный метр в среднем. За год недвижимость там подорожала на 13,2%.

На втором месте – Екатеринбург: 95,9 тысяч рублей за квадратный метр, цены подняли на 18,7% за 12 месяцев.

На третьем – Нижний Новгород со средней ценой 96,1 тысяч рублей за квадратный метр и ростом в 32,9%.

От них отстает Уфа: 86,1 тысяч рублей за квадратный метр. Темпы подорожания жилья в Уфе в 2020 году были одни из самых низких – 8,3%.

Как мы писали ранее, в ближайшие годы будет массово застраиваться территория между Демой и Затоном. Новые жилые районы проложат от кварталов около остановки «НПО Иммунопрепарат» и до самого микрорайона Затон.