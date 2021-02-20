В Уфе можно будет покататься на катке бесплатно в обмен на отсортированный мусор

Акция состоится 21 февраля с 11.00 до 15.00 на катке за ТСК «Гагаринский» (Гагарина 42/2а).

Все желающие смогут покататься на своих коньках бесплатно, если сдадут отсортированный мусор в любом количестве. Также на мероприятии будет проводиться лотерея от партнеров – исторического парка «Россия – моя история», волейбольного клуба «Урал», а также различных магазинов, кондитерских и студий.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с процессом переработки мусора в Башкортостане, а для детей с 11.00 до 12.00 будет организована бесплатная тренировка на льду под руководством МСМК по шорт-треку Дмитрия Мясникова. Записаться на нее можно в группе «Зеленая Башкирия».