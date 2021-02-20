Стало известно, в какую сторону Уфа будет "расти" дальше

Уфа – уже самый просторный и один из наиболее протяженных городов-миллионников в России, но расширяться дальше городу тяжело из-за специфики ландшафта.
На заседании городского Совета в Уфе глава администрации города Сергей Греков сообщил о том, что застраиваться будет территория между Демой и Затоном.
Новые жилые районы проложат от кварталов около остановки «НПО Иммунопрепарат» и до самого микрорайона Затон.
На подготовку территории под застройку уже выделено из федерального бюджета восемь миллиардов рублей. Руководство города рассчитывает в дальнейшем получить еще столько же для завершения проекта.
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