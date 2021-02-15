Прокуратура будет разбираться с попытками застроить парк Гафури и нарушениями строительных компаний

На совещании в правительстве Башкортостана 15 февраля глава республики поднял вопрос многочисленных нарушений и случаев давления со стороны строительных гигантов в адрес мэрии.
«Мне постоянно поступает информация от мэрии Уфы. Мы сталкиваемся с очень серьезным противодействием и грубыми нарушениями в ходе осуществления строительной деятельности рядом крупных компаний.
Во-первых, это попытки застроить под недобросовестными документами парковой зоны Уфы, например, территории парка Гафури. Это встречает очень серьезное противодействие со стороны жителей. На мэрию идет беспрецедентное давление с нарушением всех возможных мер.
Во-вторых, компания ПСК-6 продолжает строительство целого ряда объектов, по которым нет надлежащих документов. Компания, строящая «Яркий», продолжает строительство и на ходу просто, на коленке подписывает повышение объемов строительства, тем самым создавая ужасные условия для выезда людей из города, мы не успеваем строить социальные объекты и так далее.
Все нарушения, какие есть, вытаскиваем и будем разбираться на следующей неделе», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к прокурору.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.