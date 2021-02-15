Прокуратура будет разбираться с попытками застроить парк Гафури и нарушениями строительных компаний

«Мне постоянно поступает информация от мэрии Уфы. Мы сталкиваемся с очень серьезным противодействием и грубыми нарушениями в ходе осуществления строительной деятельности рядом крупных компаний.

Во-первых, это попытки застроить под недобросовестными документами парковой зоны Уфы, например, территории парка Гафури. Это встречает очень серьезное противодействие со стороны жителей. На мэрию идет беспрецедентное давление с нарушением всех возможных мер.

Во-вторых, компания ПСК-6 продолжает строительство целого ряда объектов, по которым нет надлежащих документов. Компания, строящая «Яркий», продолжает строительство и на ходу просто, на коленке подписывает повышение объемов строительства, тем самым создавая ужасные условия для выезда людей из города, мы не успеваем строить социальные объекты и так далее.

Все нарушения, какие есть, вытаскиваем и будем разбираться на следующей неделе», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к прокурору.