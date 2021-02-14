В Башкортостане побит температурный рекорд

Как сообщает Башгидромет, днем 13 февраля на метеостанции «Уфа-Дема» температура воздуха повышалась до +3,5° , перекрыв абсолютный максимум этого дня 1997 года, который составлял +1,1°. На метеостанции «Уфа-Аэропорт» температура воздуха повышалась до +3,1°, на метеорологическом посту «Уфа-ГМЦ» ( Рихарда Зорге, 25/2) – до +3,4°.

В понедельник, 15 февраля ожидается снегопад, средняя температура по республике днем – от -11° до -16°. Во вторник и среду – пасмурно, без осадков, от -15° до -20° днем.

В Уфе, по данным Gismeteo, в понедельник осадков будет мало и первая половина дня будет солнечной, температура – от -14° до -18°. Со вторника и до пятницы, 19 февраля температура днем будет колебаться от -16° до -19°, зато ночью будет опускаться до -31°. Снегопада не ожидается.