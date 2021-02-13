В Башкортостане с начала года подорожали практически все товары и услуги

Общий рост цен на все товары и услуги составил 0,5% к декабрю прошлого года и 5,2% за год.

Сильнее всего подорожали продовольственные товары: 0,9% за первый месяц 2021 года и 7,7% за последние 12 месяцев, особенно выделяется подорожание сахара (на 71% за год), картофеля (52,6%), яиц (26,7%) и подсолнечного масла (26,4%).

Причем если на яйца и сахар цены с началом года начали снижаться, то овощи продолжают дорожать, как и всегда в конце зимы. Условный минимальный набор продуктов питания подорожал на 1,4% за месяц.

Незначительно подешевели обувь и одежда, из непродовольственных товаров существенно подорожали техника (3,1%) и мебель (2,2%). В сфере услуг значительно поднялись цены только на страхование (5,4% за месяц и 12,9% за год).

В целом темпы роста цен в Башкортостане (0,5% за месяц) отстают от средних по ПФО (0,6%) и России (0,7%).