В Башкортостане с начала года подорожали практически все товары и услуги

Отделение Федеральной службы статистики опубликовало отчет об изменении цен на отдельные виды товаров и услуг в период с декабря 2020 года до конца января 2021 года и за последние 12 месяцев в целом.
Общий рост цен на все товары и услуги составил 0,5% к декабрю прошлого года и 5,2% за год.
Сильнее всего подорожали продовольственные товары: 0,9% за первый месяц 2021 года и 7,7% за последние 12 месяцев, особенно выделяется подорожание сахара (на 71% за год), картофеля (52,6%), яиц (26,7%) и подсолнечного масла (26,4%).
Причем если на яйца и сахар цены с началом года начали снижаться, то овощи продолжают дорожать, как и всегда в конце зимы. Условный минимальный набор продуктов питания подорожал на 1,4% за месяц.
Незначительно подешевели обувь и одежда, из непродовольственных товаров существенно подорожали техника (3,1%) и мебель (2,2%). В сфере услуг значительно поднялись цены только на страхование (5,4% за месяц и 12,9% за год).
В целом темпы роста цен в Башкортостане (0,5% за месяц) отстают от средних по ПФО (0,6%) и России (0,7%).
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