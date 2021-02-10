В Башкортостане с начала пандемии уволились более 2,5 тысяч медиков

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, в медицинских учреждениях в 2020 году уволились 2504 сотрудника, однако 2705 человек было принято на работу, так что год все равно закрылся с положительным балансом притока кадров.

На 10 тысяч человек в республике приходится 36,5 врачей – это больше, чем в 2019 году, но меньше среднего показателя по стране (около 38).

Премьер-министр Андрей Назаров пообещал «предпринять все возможные меры, которые позволят привлечь специалистов в здравоохранение».

В 2021 году единоразовые выплаты получают врачи дефицитных специальностей и медработники, прибывшие в отдаленные населенные пункты республики, в некоторых случаях врачам выделяют землю или жилье.