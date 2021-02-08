Уфимцы могут предложить свои идеи развития города на интерактивной карте

На сайте Института Генплана Москвы появились интерактивная карта Уфы и карта идей города. С их помощью можно ознакомиться с основными нововведениями, заложенными в Генплане, и поделиться с разработчиками идеями и пожеланиями.
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instagram.com/ufacityadm
Карта Уфы и карта идей города доступны по этим ссылкам.
«Проект генерального плана Уфы учитывает активный рост населения, новые социально-экономические связи внутри агломерации и запросы жителей на комфортную и качественную городскую среду.
Нам очень важно услышать эти запросы своевременно, чтобы генеральный план города стал результатом диалога с уфимцами», – подчеркнул главный архитектор Уфы Олег Байдин.
Чтобы поделиться идеей на этой карте, необходимо выбрать категорию. Если нужного варианта не окажется – публикуйте предложение под категорией «Другое». Сделать это можно будет на протяжении всей разработки проекта вплоть до публичных слушаний.
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