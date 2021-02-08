Уфимцы могут предложить свои идеи развития города на интерактивной карте

Карта Уфы и карта идей города доступны по этим ссылкам.

«Проект генерального плана Уфы учитывает активный рост населения, новые социально-экономические связи внутри агломерации и запросы жителей на комфортную и качественную городскую среду.

Нам очень важно услышать эти запросы своевременно, чтобы генеральный план города стал результатом диалога с уфимцами», – подчеркнул главный архитектор Уфы Олег Байдин.

Чтобы поделиться идеей на этой карте, необходимо выбрать категорию. Если нужного варианта не окажется – публикуйте предложение под категорией «Другое». Сделать это можно будет на протяжении всей разработки проекта вплоть до публичных слушаний.