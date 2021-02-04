«БашРТС»: в январе за отопление начислят столько же, сколько в декабре

«Согласно предварительным данным, большая часть начислений за январь соизмерима с декабрьскими значениями, поскольку среднемесячная температура воздуха была идентична.

Тем не менее, в отдельных МКД выявлены отклонения показаний общедомовых приборов учета от прогнозируемых параметров в большую сторону, что стало поводом для проверки корректности данных, переданных в ООО "БашРТС" от управляющих компаний», – говорится в заявлении организации.

В связи с этими проверками, счета за горячую воду и отопление за январь 2021 года доставят с опозданием. При этом срок оплаты квитанций продлен до 15 февраля 2021 года.