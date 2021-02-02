Какие улицы Уфы будут ремонтировать в 2021 году?

На 2021 год запланирован ремонт девяти участков дорог протяженностью 19 километров по улицам: Армянская, Ветошникова, Выгонная, Николая Дмитриева, Районная, Рабочая и Ухтомского, а также Алексеевское и Нагаевское шоссе. Ремонт последнего начался в 2020 году.

Также в этом году планируется завершить капитальный ремонт улицы Города Галле на участке от проспекта Октября до Комсомольской, в разработке проекты реконструкции участка от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева и въезда в тоннель.

Кроме того, с наступлением благоприятной погоды рабочие приступят к капитальному ремонту бульваров Хадии Давлетшиной и Ибрагимова, а также улицы Парковой. Бульвар Ибрагимова откроют в конце 2022 года, другие два объекта – в конце 2021 года.