Какие улицы Уфы будут ремонтировать в 2021 году?

Глобальный ремонт уфимской дорожной сети, начавшийся в 2019 году, продолжится и в этом. В мэрии рассказали, какие улицы отремонтируют в ближайшее время.
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ufacity.info
На 2021 год запланирован ремонт девяти участков дорог протяженностью 19 километров по улицам: Армянская, Ветошникова, Выгонная, Николая Дмитриева, Районная, Рабочая и Ухтомского, а также Алексеевское и Нагаевское шоссе. Ремонт последнего начался в 2020 году.
Также в этом году планируется завершить капитальный ремонт улицы Города Галле на участке от проспекта Октября до Комсомольской, в разработке проекты реконструкции участка от Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева и въезда в тоннель.
Кроме того, с наступлением благоприятной погоды рабочие приступят к капитальному ремонту бульваров Хадии Давлетшиной и Ибрагимова, а также улицы Парковой. Бульвар Ибрагимова откроют в конце 2022 года, другие два объекта – в конце 2021 года.
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