В Башкортостане появятся новые штрафы для автомобилистов

1. Брошенный автохлам – предупреждение иди штраф от 1000 до 3000 рублей.

2. Мойка автомобиля в запрещенных местах, остановка на газоне или проезд по нему – штраф от 1500 до 4000 рублей.

3. Остановка на детской игровой или спортивной площадке, а также проезд по ней – штраф от 2000 до 5000 рублей.

4. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования при нахождении несовершеннолетнего в салоне – штраф 50 тысяч рублей, плюс лишение прав на срок от двух до трех лет.

5. Езда без техосмотра – штраф 2000 рублей.

6. Превышение средней скорости на участке дороги – штраф от 500 до 5000 рублей.

7. Неоплаченный проезд по платной трассе – штраф от 1500 до 5000 рублей.