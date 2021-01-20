Министр экологии Башкортостана: «Повышения тарифа на вывоз мусора не будет»

«Повышение тарифа на вывоз ТКО на сегодня не предусмотрен. Мы тариф не повышаем. Как вы знаете, в 2019 году мы вступили в так называемую реформу ТКО, тогда тариф, установленный регоператорам, был занижен в два раза.

Мы сказали – давайте, уважаемые операторы, научитесь возить, покажите свою работу, что вы действительно начинаете вывозить мусор, а потом мы вернемся к утвержденному тарифу.

На сегодняшний день в республике охват вывоза – 99%. Кажется, только в 186 населенных пунктах мусор не вывозится в связи с труднодоступностью. Эту работу мы наладили, первый этап прошли.

С первого февраля для населения будет установлена плата по изначальному тарифу», – сообщил Урал Искандаров, добавив, что на этом этапе на операторов ложится еще одна обязанность – строительство новых полигонов и мусоросортировочных комплексов.