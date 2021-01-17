Космонавт сфотографировал зимнюю Уфу с борта МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в Twiiter снимки Уфы, сделанные с орбиты.
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twitter.com/kudsverchkov
«Пролетая над Башкортостаном, мне, конечно же, удалось запечатлеть его столицу. Уфа может похвастаться, как минимум, тем, что она сохранила интересный и самобытный облик до наших дней! Отмечу: Уфа – пятый по площади и протяженности город в России – 54 км от начала и до конца», – написал космонавт.
Это не первый раз, когда космонавты выкладывают снимки Уфы: ранее ученый Сергей Рязанский опубликовал пост с фотографией города и фактами о нем.
Кроме того, в июне прошлого года Иван Вагнер показал в соцсетях фото высочайших гор Южного Урала Ямантау и Иремель.
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