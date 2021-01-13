Дорогу в районе скандальной развязки в Уфе перекроют полностью

Минтранс изучает вариант полного закрытия путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, где сейчас проходит реконструкция развязки.
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ufacity.info
Путепровод закроют с субботы, 16 января, на три дня, на проспекте Салавата Юлаева будут обустроены регулируемые пересечения.
Пока что это сделают в тестовом режиме, чтобы посмотреть, насколько ухудшится ситуация на дорогах. В случае если удастся эффективно отрегулировать автопоток, мост через Белую будет закрыт. Это позволит ускорить сроки проведения всего ремонта, который по текущим планам завершится не раньше ноября. Если закрытие развязки приведет к коллапсу, план ремонта будет перестроен.
Также для уменьшения продолжительности пробок на заездах на мосты установят знаки «направления движения по полосам». Остановку «Школьная» могут перенести.
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