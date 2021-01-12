В Уфе появится платная дорога

Платные дороги – новая реальность во всех регионах России. Считается, что они удобны и для автомобилистов: заплатив небольшую сумму, можно быстрее добраться до нужной точки.
Первая платная дорога свяжет Уфу и федеральную трассу М5 «Урал» и станет частью проекта «Восточный выезд», который включает мост через Белую и тоннель.
Как ожидается, ее достроят к 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие города. К тому времени в Уфе появятся также девять канатных дорог и пешеходная улица.
Весной 2021 года на первом заседании Госсобрания будет рассмотрен законопроект о проезде по платным дорогам. По мнению парламентариев, появление платных дорог в регионе станет новым шагом в усовершенствовании дорожной инфраструктуры и поможет снизить аварийность.
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