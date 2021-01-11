В Башкортостане вырастут тарифы на вывоз мусора

Об этой мере в правительстве говорили еще в 2020 году. Установленные сейчас тарифы экономически не обоснованы: их специально ввели на первое время, чтобы жители и операторы приспособились к новым условиям.

С сентября 2020 года вывоз мусора в регионе обходится в сумму от 55 до 75 рублей на человека. Сейчас «мусорная» реформа переходит в следующую фазу – организацию переработки отходов, в связи с этим тарифы постепенно возрастут до размеров, установленных Госкомитетом.

Как ожидается, предельный сбор за вывоз мусора в будущем составит от 75 до 106 рублей, в зависимости от регоператора и зоны проживания.