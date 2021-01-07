В Башкортостане отменили ограничения на продажу алкоголя

Алкоголь вообще не продавали третьего января 2021 года, а четвертого, пятого и шестого – продавали только с 10.00 до 14.00.

Это правило касалось только розничных магазинов, общепит работал в обычном режиме. С седьмого января «сухой закон» утратил силу, теперь алкоголь продается с 8.00 до 23.00.

В 2021 году официальные новогодние выходные продлятся с первого по восьмое января. Девятое и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, так что на работу люди выйдут только 11 января.