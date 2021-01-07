В Башкортостане отменили ограничения на продажу алкоголя

В части новогодних каникул в республике действовал «сухой закон». Эта практика хорошо зарекомендовала себя в прошлые годы.
Алкоголь вообще не продавали третьего января 2021 года, а четвертого, пятого и шестого – продавали только с 10.00 до 14.00.
Это правило касалось только розничных магазинов, общепит работал в обычном режиме. С седьмого января «сухой закон» утратил силу, теперь алкоголь продается с 8.00 до 23.00.
В 2021 году официальные новогодние выходные продлятся с первого по восьмое января. Девятое и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, так что на работу люди выйдут только 11 января.
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