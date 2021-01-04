Общественная палата и мэрия Уфы занялись проблемой повышения платы за отопление

В платежках за отопление за декабрь были обозначены суммы на 30-70% выше, чем за прошлый месяц. Это вызвало массовое недовольство жителей.
Ранее мы писали о том, что в «БашРТС» это объяснили холодным декабрем: якобы изменение температуры на восемь градусов привело к такому повышению платы.
Общественная палата Башкортостана выступила с заявлением, пообещав взять на контроль рост тарифов на отопление.
Известно, что одна из причин повышения платы – отсутствие приборов учета в большинстве МКД. Без них плата начисляется по максимальному тарифу, а не по факту.
Другие проблемы: управляющие компании не предоставляют данные приборов учета в «БашРТС», что также приводит к начислению по максимальному тарифу, и отсутствие контроля за управляющими компаниями со стороны собственников.
Сейчас мэрия Уфы рассматривает возможность установки модемов на приборы учета – это позволит передавать данные в ресурсоснабжающие организации автоматически, без участия управляющих компаний.
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