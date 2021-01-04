Общественная палата и мэрия Уфы занялись проблемой повышения платы за отопление

Ранее мы писали о том, что в «БашРТС» это объяснили холодным декабрем: якобы изменение температуры на восемь градусов привело к такому повышению платы.

Общественная палата Башкортостана выступила с заявлением, пообещав взять на контроль рост тарифов на отопление.

Известно, что одна из причин повышения платы – отсутствие приборов учета в большинстве МКД. Без них плата начисляется по максимальному тарифу, а не по факту.

Другие проблемы: управляющие компании не предоставляют данные приборов учета в «БашРТС», что также приводит к начислению по максимальному тарифу, и отсутствие контроля за управляющими компаниями со стороны собственников.

Сейчас мэрия Уфы рассматривает возможность установки модемов на приборы учета – это позволит передавать данные в ресурсоснабжающие организации автоматически, без участия управляющих компаний.