Башкортостан в 2021 году потратит 50 млн рублей на развитие частных детсадов

В 2020 году Башкортостан потратил почти 25 миллионов рублей на развитие частных детских садов, создав в них 200 дополнительных мест.

В 2021 году эта программа продолжится: Минобр планирует создать еще 400 мест в частных дошкольных организациях, потратив на это 49,4 миллиона рублей.

Согласно отчету Башстата, в в 2020 году на 100 мест в детсадах в республике приходилось 115 детей дошкольного возраста. Большая часть дошкольников (77%) посещала переуплотненные группы.

Хуже всего ситуация в крупных городах: так, в Уфе на 100 мест приходится 149 детей, в Белебее – 156, Туймазы – 140, Баймак – 138. О том, как получить сертификат на оплату частного детсада в Уфе, мы писали ранее.