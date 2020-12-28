Радий Хабиров: «"Пазиков" в Уфе в 2021 году не будет»

Глава республики Радий Хабиров на совещании 28 декабря дал распоряжения Управлению дорожного хозяйства на следующий год.
«Дороги, дороги, дороги. Это наше слабое звено. Мы это признаем, но очень многое уже делаем.
И да, Алан Викторович, вы, наверное, забыли, что я дал поручение: "пазиков" в Уфе в следующем году нет», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к министру транспорта и дорожного хозяйства. Тот в свою очередь заявил, что не может назвать четких сроков, в которые с улиц пропадут такие автобусы.
Также глава Башкортостана отметил среди важных направлений развитие уфимского аэропорта, строительство железнодорожного кольца и мостов.
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