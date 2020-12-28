Радий Хабиров: «"Пазиков" в Уфе в 2021 году не будет»

«Дороги, дороги, дороги. Это наше слабое звено. Мы это признаем, но очень многое уже делаем.

И да, Алан Викторович, вы, наверное, забыли, что я дал поручение: "пазиков" в Уфе в следующем году нет», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к министру транспорта и дорожного хозяйства. Тот в свою очередь заявил, что не может назвать четких сроков, в которые с улиц пропадут такие автобусы.

Также глава Башкортостана отметил среди важных направлений развитие уфимского аэропорта, строительство железнодорожного кольца и мостов.