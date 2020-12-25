Планируют ли открывать вытрезвители в Башкортостане?

«В Уфе достаточно давно функционирует подобное учреждение. Может, его и не называют вытрезвителем, но, тем не менее, оно оказывало медицинские услуги категориям граждан, которые нуждались в этой поддержке.

Этот вопрос давно был на повестке. Мы неоднократно ставили его на рассмотрение парламентариев, но долго не могли прийти к самому главному выводу: в чьем ведении должны находиться эти вытрезвители? Медицинские работники отказывались, потому что зачастую пьяные люди агрессивны. Но вытрезвление – это все-таки медицинский процесс. Правоохранители говорят – пусть медицина берет на себя эти функции.

Но вроде бы нашли сейчас формат, он в законе прописан. Естественно, мы отреагируем, есть такая необходимость. Не везде, конечно, но в крупных городах. В республике обязательно будет проведена соответствующая работа, будут созданы такие учреждения и депутатский корпус возьмет под контроль практику работы этих органов», – сказал Константин Толкачев.