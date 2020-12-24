Все новогодние мероприятия в Уфе нанесены на интерактивную карту

Мэрия Уфы нанесла на карту все точки притяжения жителей – соревнования, выставки, тренировки, интерактивы, праздничные программы и так далее – на ближайшие дни.
Интерактивная карта праздничных новогодних мероприятий размещена на сайте мэрии, посмотреть ее можно тут.
На этой карте отмечены все развлечения с 25 декабря 2020 года по 14 января 2021 года, которые подготовил для уфимцев город, с указанием места и времени. Также на ней вы найдете все ледовые городки.
Главные новогодние салюты пройдут на площади перед Русдрамтеатром (остановка «Горсовет») и на площади перед ДК «Моторостроитель». 2021-й год начнется фестивалем Terra Zima, о котором мы писали ранее.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.