В Башкортостане начали решать проблему обманутых дольщиков

ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне начал строиться в 2014 году и должен был сдаться в 2017, но у застройщика закончились деньги, и покупатели своих квартир так и не дождались.

На завершение строительства комплекса понадобилось 560 млн рублей, в ближайшие два месяца дольщики получат 518 квартир.

«Садовое кольцо» также обязалось достроить комплексы «Дом на Ленина», «Эрмитаж. Горсовет» и «Московский» в Уфе. К концу 2020 года компания подготовила к передаче дольщикам порядка 800 квартир.

Всего в республике своих квартир ждут порядка 7500 человек, работы ведутся на каждом из объектов. Проблему обманутых дольщиков в республике обещают решить к 2024 году.