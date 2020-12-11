Главархитектура Уфы: лес за бульваром Славы вырубать не будут

Начальник Главархитектуры Олег Байдин пояснил, что тендер подразумевает подготовку проектов планировки территории общего пользования бульвара Славы «при максимальном сохранении площади, занятой зелеными насаждениями».

При этом городские леса, в том числе насаждения за бывшим кинотеатром «Салют», в проект не попадают, будет благоустроена только территория бульвара Славы. Там обновят тротуары с учетом особенностей маломобильных групп населения и проложат велодорожки.

Кроме того, на этой территории по предложению Ульфата Мустафина будет обустроен сквер имени Мусы Гареева. Его концепция сейчас в разработке.