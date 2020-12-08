В Уфе открылся бесплатный каток

Первый в 2020 году бесплатный каток в Уфе открыт силами городских активистов. Это полностью некоммерческий проект, деньги на него собирались в соцсетях и эфирах на телевидении.
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ufacity.info
Бесплатный ледовый каток площадью 450 квадратных метров открылся во дворе дома по адресу Парковая, 9 (Октябрьский район, неподалеку от Дворца спорта).
Он был создан общественно-инициативной командой «Алга» в рамках проекта «КатОк». Активисты сами собрали каркас, подвели электричество и залили ледовую поверхность. В этом им помогали управляющая компания и благотворительный фонд «Правильный Выбор».
Организаторы проекта считают, что каждый человек может что-то сделать для своего двора – собрать команду, группу единомышленников и внести свою лепту в образ городского пространства.
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