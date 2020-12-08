В Уфе открылся бесплатный каток

Бесплатный ледовый каток площадью 450 квадратных метров открылся во дворе дома по адресу Парковая, 9 (Октябрьский район, неподалеку от Дворца спорта).

Он был создан общественно-инициативной командой «Алга» в рамках проекта «КатОк». Активисты сами собрали каркас, подвели электричество и залили ледовую поверхность. В этом им помогали управляющая компания и благотворительный фонд «Правильный Выбор».

Организаторы проекта считают, что каждый человек может что-то сделать для своего двора – собрать команду, группу единомышленников и внести свою лепту в образ городского пространства.