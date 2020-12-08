Сильнейшие юристы столкнулись в Уфе в интеллектуальной игре Legal Battle – 2020

Участники прошли пять раундов испытаний в высоком темпе, в одном из них нужно было составить свою версию 10-й главы Конституции России.

Победителем стала команда «Алга», капитан которой – Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. На втором месте с отставанием в один балл – команда парламентариев республики.

Третье место разделили две команды-участницы, набравшие равное количество баллов. Это команда Адвокатской палаты Башкортостана и команда Ассоциации юристов Ульяновска.