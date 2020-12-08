Сильнейшие юристы столкнулись в Уфе в интеллектуальной игре Legal Battle – 2020

В рамках V Общероссийского юридического форума – 2020 в Уфе прошла онлайн-игра Legal Battle. В ней приняли участие команды юристов из Тамбова, Ульяновска, Казани и Курска, а также представители Адвокатской палаты, прокуратуры, правительства и Госсобрания Башкортостана.
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Участники прошли пять раундов испытаний в высоком темпе, в одном из них нужно было составить свою версию 10-й главы Конституции России.
Победителем стала команда «Алга», капитан которой – Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. На втором месте с отставанием в один балл – команда парламентариев республики.
Третье место разделили две команды-участницы, набравшие равное количество баллов. Это команда Адвокатской палаты Башкортостана и команда Ассоциации юристов Ульяновска.
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