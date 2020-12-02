В Башкортостане второй Covid-госпиталь достроен в рекордный срок

«Ну и последние новости, касающиеся нашего инфекционного центра в Стерлитамаке. Сегодня мы завершаем там строительно-монтажные работы. Строительство шло 50 дней. Это рекорд. Сейчас в госпитале идет замывка помещений, установка медицинского оборудования и параллельно – процесс подготовки медперсонала. Тоже вопросы принципиальной важности.

Как только они завершатся, начнем принимать пациентов. Планируем, что произойдет это дней через 10. Завтра во главе со своим председателем правительства к нам приезжает делегация Ульяновской области. Они хотят построить такой же инфекционный госпиталь, как у нас. Взять и наш проект и наших строителей.

Вообще к настоящему моменту уже 15 субъектов в той или иной мере использовали наши наработки. Например, в Челябинске уже построили по нашему проекту строители из Башкортостана, правда, за 74 дня, но это тоже очень короткий срок. Еще надо отметить , что наш республиканский проект инфекционного центра признали лучшим и на федеральном уровне», – написал Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров в соцсетях.