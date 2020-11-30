На Башкортостан надвигается аномальный холод

Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномально холодная погода накроет весь юго-восток европейской части России, в том числе Башкортостан. Отклонение от нормы составит 5-10 градусов.

По данным Башгидромета, первого и второго декабря температура в республике резко понизится до 9-14 градусов ниже нуля днем и 12-17 – ночью.

Gismeteo сообщает о том, что в Уфе до конца недели будет в среднем от -14 до -15 градусов днем и -19 градусов ночью. Осадков не ожидается.