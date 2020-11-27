Радий Хабиров: «Новая уфимская набережная может стать лучшей в России»

«"Бетонные джунгли" – так иногда называют набережную реки Белой в Уфе. И я даже согласен с жителями: для того, как она выглядит сейчас, другое определение подобрать сложно.

Но у набережной есть огромный потенциал. Благодаря особенностям местности она по праву может стать лучшей в России. И наша задача сейчас – вдохнуть в нее жизнь, наполнить ее смыслами, чтобы она стала местом притяжения жителей и гостей Уфы. Только представьте: при въезде в город вас будет встречать грандиозная набережная, лицо столицы, наполненная жизнью, счастливыми людьми.

Специальная рабочая группа во главе с Ринатом Башировым, заместителем руководителя моей администрации, Александром Антоновым, президентом группы компаний «Dasko», Ольгой Сарапуловой, моим советником, рассмотрела предложения представителей общественности и лидеров мнений и разработала концепцию развития набережной.

Презентацию пока подготовили с использованием мировых аналогов, в дальнейшем будут прорабатывать проектные решения. Планы у коллег амбициозные, но вполне реальные. Предлагают сделать открытый бассейн, пляжную зону, яхт-клуб, кафе, большие детские и спортивные площадки, увеличить пешеходную зону. В предложениях – построить канатную дорогу и необычную смотровую площадку. Важно предусмотреть также комфортные парковочные места и доступность общественного транспорта», – написал в Instagram Радий Хабиров, добавив, что свои проекты желающие могут отправить на почту почту Института развития городов Башкортостана: info.irgb@gmail.com.