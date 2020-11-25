В Уфе дом Александра Вольмута выставлен на продажу

Дом Александра Вольмута является объектом культурного наследия. Кирпичному строению уже больше ста лет, износ составляет порядка 50%.

Сейчас дом находится на балансе у города, и приватизация его не противоречит закону. Ее цель – минимизация расходов на его содержание. Конечно, вносить изменений во внешний вид здания новому владельцу не позволят.

Строение площадью 378,1 квадратных метра выставлено на аукцион, начальная цена – 20,8 миллиона рублей. Будущий владелец сможет открыть в нем заведение общепита, культурно-досуговый центр или торговое помещение.

Купеческая семья Вольмут в Уфе продолжала немецкие и чешские традиции пивоварения. После революции их сослали в Сибирь, далее Александр воевал в рядах Советской армии на Ленинградском фронте и в Польше, несколько раз был ранен, после чего вернулся в родной город, где учился в Уфимском авиационном институте. В Уфе Александр Вольмут скончался в 2004 году в возрасте 91 года.