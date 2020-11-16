Когда в Башкортостане начнут выдавать бесплатные лекарства лечащимся от коронавируса на дому?

Выдача препаратов начнется во вторник, 17 ноября. Контролировать ее будут лечащий врач и специалисты контакт-центра.

В приоритете на получение лекарств будут люди, болеющие в средней или тяжелой форме, а также пациенты с вирусной пневмонией. Препараты будут доставлять на дом без предварительного оповещения (так как пациент должен находиться на карантине).

Ранее для этих целей Башкортостану выделили более 150 миллионов рублей из федерального бюджета – этого хватит на помощь 19 тысячам пациентов. Сейчас, по словам Забелина, на складах есть противовирусные препараты для 1100 человек и антибактериальные – для двух тысяч человек.