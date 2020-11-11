В центре Уфы запретили парковаться на обочине

На одной из улиц в центре города появились новые дорожные знаки. Транспорт нарушителей будут увозить на штрафстоянку.
На участке улицы Октябрьской Революции от Цюрупы до Ленина были установлены знаки «Остановка запрещена» с дополнительными указателями «Зона действия» и «Работает эвакуатор».
Об этом в соцсетях сообщает Госавтоинспекция Уфы. В ходе обследования этого участка комиссия пришла к выводу, что проезжая часть там слишком узкая, чтобы допускать парковку на обочинах.
Недавно там изменилась дорожная разметка, и из-за припаркованного транспорта водители были вынуждены выезжать на встречную полосу.
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