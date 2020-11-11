В Уфе снег и гололед сохранятся до конца недели

По прогнозу Башгидромета, в республике в ближайшие три дня ожидается местами гололед, на отдельных участках дорог – снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в снегопад до одного-двух километров.

По данным Gismeteo, в Уфе до субботы периодически будет идти снег, особенно в четверг, 21 ноября. Температура днем не будет превышать -1 градус.

В выходные снегопад прекратится. В субботу и воскресенье похолодает, температура опустится до -11/-7 и -13/-9 соответственно. Воскресный день будет солнечным.