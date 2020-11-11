В Уфе снег и гололед сохранятся до конца недели

Башкирское управление по гидрометеорологии предупреждает об ухудшении погодных условий. Это в особенности касается автомобилистов.
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Photo by Mai Rodriguez on Unsplash
По прогнозу Башгидромета, в республике в ближайшие три дня ожидается местами гололед, на отдельных участках дорог – снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в снегопад до одного-двух километров.
По данным Gismeteo, в Уфе до субботы периодически будет идти снег, особенно в четверг, 21 ноября. Температура днем не будет превышать -1 градус.
В выходные снегопад прекратится. В субботу и воскресенье похолодает, температура опустится до -11/-7 и -13/-9 соответственно. Воскресный день будет солнечным.
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