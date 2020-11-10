Активисты Уфы обсудили дальнейшее развитие новой набережной

В Уфе прошло онлайн-обсуждение развития набережной, в котором приняли участие 57 человек, в том числе архитекторы, музыканты, танцоры, спортсмены, художники, родительское сообщество, организаторы крупнейших городских событий – таких, как «Уфимский международный марафон», «День 1000 велосипедистов», «Новая Атланта».

В ходе встречи были предложены варианты функциональных зон и различных мероприятий, которые могут в скором времени пройти на набережной. Среди них – творческие фестивали и художественные галереи под открытым небом, спортивные тренировки и соревнования на воде.

Фонд «Ломая барьеры» предложил использовать набережную как тактильный парк для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные организаторы готовы проводить на набережной бесплатные занятия при наличии крытых площадок.