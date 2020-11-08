Радий Хабиров показал фото строящегося инфекционного центра

«Всегда признателен годам работы в администрации президента России. Все, кто там работал, обретают навык – действовать... в любой ситуации, навязывать свои решения, а не идти на поводу у событий.

В сложнейшей ситуации борьбы с ковидом мы также действуем. Несмотря на ограниченность ресурсов, нехватку врачей, усталость людей. Госпиталь в Стерлитамаке уверенно идёт к своему завершению в названные сроки. И мы точно не ошиблись, начиная его строить. По ковиду ситуация в Стерлитамаке одна из самых непростых», – написал Радий Хабиров в Instagram.

На строительство центра выделено порядка 1,4 млрд рублей из бюджета республики, ведутся переговоры с Минздравом РФ о софинансировании медицинского оборудования. Первых пациентов он примет уже в начале декабря.