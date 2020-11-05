В связи с возвращением пандемии власти республики прорабатывают возможности оказания помощи основным секторам экономики. Поддержку получит как крупный, так и малый бизнес.
В Башкортостане готовят третий пакет мер поддержки бизнеса
В новом пакете будет сделан упор на наиболее эффективные меры: налоговые льготы и поддержку в предоставлении займов, имущества и компенсации затрат.
«Наша основная задача – минимизировать экономические последствия пандемии. Необходимо проанализировать первый и второй пакеты мер поддержки бизнеса и в третий собрать лучшие предложения. Главное нам сейчас четко понимать, что нужно нашим предпринимателям», – сказал Андрей Назаров.
Как ожидается, объем финансирования муниципальных программ развития предпринимательства увеличат в три раза. В 2020 году господдержку получили уже 1,2 тысячи предприятий и ИП.
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