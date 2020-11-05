В Башкортостане готовят третий пакет мер поддержки бизнеса

В новом пакете будет сделан упор на наиболее эффективные меры: налоговые льготы и поддержку в предоставлении займов, имущества и компенсации затрат.

«Наша основная задача – минимизировать экономические последствия пандемии. Необходимо проанализировать первый и второй пакеты мер поддержки бизнеса и в третий собрать лучшие предложения. Главное нам сейчас четко понимать, что нужно нашим предпринимателям», – сказал Андрей Назаров.

Как ожидается, объем финансирования муниципальных программ развития предпринимательства увеличат в три раза. В 2020 году господдержку получили уже 1,2 тысячи предприятий и ИП.